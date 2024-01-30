В Европе назвали огромной ошибкой либерализацию импорта с Украины

В интервью Ouest-France Жан-Люк Демарти, бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС, заявил, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой» и должно быть отменено в срочном порядке. Он отметил, что помощь Киеву «необходима», но ее нужно осуществлять «другими средствами».

Демарти также подчеркнул, что в случае с Украиной необходим очень долгий переходный период. В последние недели во Франции набирают обороты протесты фермеров, которые выступают против импортирования сельхозпродукции и других ограничивающих мер правительства в сфере сельского хозяйства. Они требуют признания важности своей деятельности и осуждают политику правительства, которая делает их неконкурентоспособными.

24 января Украина призвала Словакию отменить ограничения на ввоз сельхозпродукции.

29 ноября Словакия расширила эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Под запрет попали 14 категорий товаров: пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник, ячмень, соевые бобы, мука, отруби, мед и другие.

Ранее Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу.