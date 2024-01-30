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Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя

«Известия»: на внутренних авиарейсах планируют разрешить продажу алкоголя

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По данным издания «Известия», в Государственной думе РФ рассматривается законопроект о разрешении розничной продажи алкогольной продукции в торговых залах зоны ожидания и залах выдачи багажа на внутренних авиарейсах до 31 мая 2026 года. Этот законопроект может быть принят в первом чтении уже в марте.

Представители профильного комитета по экономической политике утверждают, что такая мера не приведет к росту употребления алкоголя в России, а только поможет компенсировать выпавшие доходы бизнесу, поскольку часто в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских магазинах.

«Зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах. Поэтому возражать против этого не надо, гражданам будет удобно. Опять же, купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь», — высказался о законодательной инициативе первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

Но, как отмечает правовое управление Государственной думы, есть замечания к этой инициативе, так как потребление алкоголя в общественных местах зоны ожидания внутренних вылетов запрещено, а на борту самолета разрешено провозить только жидкости в емкостях не более 100 мл.

Накануне в аэропорту Екатеринбурга задержали пьяную женщину, которая не смогла улететь в путешествие из-за скандала, который устроила во время посадки в самолет. Полицейские прибыли на борт самолета, вылетавшего из Кольцово в Матталу (Шри-Ланка), после того, как 63-летняя пассажирка нарушила общественный порядок. Как выяснилось, перед посадкой она употребляла спиртное в одном из кафе аэропорта, а затем стала выражаться грубой нецензурной бранью и мешала другим пассажирам, дерзко реагируя на замечания бортпроводников.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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