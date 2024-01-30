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Российский танкер не застрял во льдах, а сильно замедлился

Танкер «Остров Сахалин» не застрял во льдах, но сильно замедлился

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Росатомфлот

Судно «Остров Сахалин» компании-судовладельца «Наяда» оказалось заблокировано в ледовом поле в Охотском море неподалеку от японского острова Хоккайдо. Это привело к снижению скорости танкера, что может негативно повлиять на выполнение его коммерческих обязательств, пишет ТАСС.

В связи с этим, представитель компании-судовладельца «Наяда» обратился за помощью.

Танкер сообщил о своей проблеме японской стороне, и береговая охрана Японии направила к российскому танкеру спасательный ледокол. Однако до наступления темноты высвободить судно не удалось. Сейчас на помощь танкеру пришло спасательное судно «Берингов Пролив».

Представитель компании-судовладельца «Наяда» пояснил, что перед входом в ледовое поле они смотрели прогноз, но лед оказался толще, чем ожидалось, и появились торосы. Из-за этого скорость судна пришлось сильно уменьшить до 1,5 узлов. Судно задействовано в коммерческих перевозках, поэтому с такой скоростью они не успеют выполнить свои обязательства перед фрахтователем.

На борту находится 19 человек экипажа, все здоровы. Запаса продуктов и топлива на нем достаточно на два месяца. Судно идет порожним в Находку для получения груза нефтепродуктов, после чего отправится обратно в Петропавловск-Камчатский.

В ночь на 27 января стало известно, что в Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group. Позднее выяснилось, что танкер перевозил российское топливо.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.

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