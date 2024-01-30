Размер текста
А
А
А

Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо

«Известия»: ФАС подготовила проект приказа о мере сдерживания цен на топливо

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о мере сдерживания роста цен на топливо. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно проекту приказа, начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля предлагается высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Как рассказал «Известиям» близкий к ФАС источник, мера может быть принята в ближайшие месяцы.

Как указано в документе, цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющие конечную стоимость.

Член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев считает, что данная мера — фактически прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо.

Как пояснили в ФАС, разработка порядка предусмотрена «дорожной картой» развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет для начальной максимальной цены контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальной единицы товара.

До этого исследование РИА Новости показало, что Россия оказалась на 15-й строчке рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что благодаря принятым мерам правительства цены на топливо в России остаются стабильными. В статье для журнала «Энергетическая политика» он подчеркнул, что прошлогодний рост мировых цен на нефть вызывал колебания на рынке топлива. Для стабилизации ситуации введены меры, включая запрет на вывоз и экспортные пошлины.

Ранее на российской бирже подорожали все виды топлива.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами