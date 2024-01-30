Набиуллина заявила, что миру удалось избежать глобальной рецессии

Темпы роста мировой экономики замедляются, однако миру удалось избежать глобальной рецессии. Об этом РИА Новости заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Удалось избежать «жесткой посадки». Ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году», — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что многие находятся в ожидании снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой рост экономики.

До этого издание Bild, ссылаясь на Федеральное статистическое управление страны, сообщало, что ВВП Германии в 2023 году сократился на 0,3% в сравнении с предыдущим годом. Глава ведомства Рут Бранд отмечал, что экономическое развитие Германии остановилось из-за кризисных явлений.

В то же время сообщалось, что рост экономики России в 2023 году превысил ожидания.

Ранее в ООН оценили рост экономики РФ в 2023 году.