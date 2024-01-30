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Набиуллина заявила, что миру удалось избежать глобальной рецессии

Набиуллина: рост мировой экономики замедляется, однако рецессии удалось избежать

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Темпы роста мировой экономики замедляются, однако миру удалось избежать глобальной рецессии. Об этом РИА Новости заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Удалось избежать «жесткой посадки». Ее вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом году», — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что многие находятся в ожидании снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой рост экономики.

До этого издание Bild, ссылаясь на Федеральное статистическое управление страны, сообщало, что ВВП Германии в 2023 году сократился на 0,3% в сравнении с предыдущим годом. Глава ведомства Рут Бранд отмечал, что экономическое развитие Германии остановилось из-за кризисных явлений.

В то же время сообщалось, что рост экономики России в 2023 году превысил ожидания.

Ранее в ООН оценили рост экономики РФ в 2023 году.

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