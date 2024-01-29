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Цена нефти Brent выросла после атаки на базу США на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent на ICE превышала $84 за баррель впервые с 30 ноября

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Shutterstock

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превышала $84 за баррель впервые с 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по данным ICE на 0:02 мск, цена на нефть марки росла 1,46%, до $84,8 за баррель.

К 08:35 мск Brent торговалась на уровне уровне $83,82 (-0,82%).

Также выросла цена на нефть американской марки West Texas Intermediate до 1,6%, а ее стоимость достигла $79,29 за баррель.

До этого стало известно, что в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent может вырасти до $90 и выше за баррель.

Главный экономист Mizuho Вишну Варатан отметил, что на мировом рынке существует множество рисков для поставщиков нефти. Даже при ослаблении спроса цены могут вырасти из-за геополитических факторов.

Аналитик из Гонконга Нил Беверидж считает главным фактором риска возможное решение США и их союзников о более жестких мерах в отношении Ирана, откуда экспорт сырой нефти вырос до 1,5 млн баррелей в сутки. По его словам, любое ужесточение санкций против Тегерана приведет к повышению цен на нефть.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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