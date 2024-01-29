Размер текста
А
А
А

В Индии заявили об отсутствии угроз импорту нефти из Красного моря

Индийский министр Пури заявил об отсутствии угроз импорту нефти из Красного моря

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

В Индии не видят угрозы для импорта нефти в страну из-за эскалации в Красном море. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, передает ТАСС.

По его словам, если ситуация сохранится, есть возможность искать альтернативные логистические маршруты. Однако поводов для беспокойства пока нет.

Ранее японские СМИ предупреждали, что перебои с поставками через Красное море могут привести к росту цен и срывам в глобальных цепочках поставок. Стоимость доставки контейнера альтернативным маршрутом возрастает более чем в 3 раза.

Но индийский министр уверен, что ситуация пока не достигла критической точки, чтобы волноваться о бесперебойности поставок нефти в Индию.

На прошлой неделе танкер Trafigura Group, подвергшийся атакам хуситов в Красном море, перевозил российское топливо, нарушая антироссийские санкции G7. После нападения судно загорелось, а также пострадал британский танкер Marlin Luanda. Хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Ранее Новак заявил о переориентации экспорта российского газа на Азию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами