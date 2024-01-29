В Сбере рассказали о самых популярных нефинансовых сервисах компании

В 2023 году клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым услугам в офисах Сбера. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе банка.

Самыми быстрорастущими сервисами стали услуги по получению заказов, оформленных на Мегамаркете, и установка приложения СберБанк Онлайн на смартфон.

Также в компании отметили, что клиенты чаще стали заходить за кофе: за год посетители выпили в офисах Сбера 1,5 млн чашек.

Кроме того, в Сбере сообщили, что в 2023 году компания запустила ряд новых сервисов, которые также набирают популярность.

Так, в городских офисах Сбера можно распечатать и откопировать документы, а в ряде регионов — приобрести транспортные карты «Тройка», сим-карты, авиа- и железнодорожные билеты, оформить налоговый вычет, воспользоваться сервисом безопасной купли-продажи автомобиля, получить помощь в поиске работы, оформить услуги для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяны Галкиной, прошлый год стал значимым в развитии нефинансовых сервисов в офисах компании: были созданы новые сервисы, расширена география услуг.

«Тем самым мы массово показали нашим клиентам, что Сбер — это не только про финансы. С нами можно решать множество самых разных вопросов. Мы создаем философию «Если не знаешь, с чего начать, — спроси в Сбере». И развитие нефинансовых сервисов — один из элементов этой философии», — заявила топ-менеджер Сбера.