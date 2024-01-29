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Россия поставила рекорд по объему экспортированного гороха

«Агроэкспорт»: Россия экспортировала рекордные 2,9 млн тонн гороха в 2023 году

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия экспортировала рекордный объем гороха в 2023 году. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

«В 2023 году российский экспорт гороха увеличился в 2,6 раза и достиг рекордного показателя в 2,9 млн тонн», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что главным драйвером роста стало открытие рынка Китая для российской зернобобовой культуры, которое произошло в конце 2022 года. Около трети экспортированного гороха (порядка 1 млн тонн) было поставлено в КНР. Другими крупными импортерами российской продукции оказались Испания и Турция.

До этого сообщалось о четырехкратном росте российского экспорта в Кувейт. Основная часть поставок пришлась на металлургию и сельскохозяйственную продукцию. При этом эксперты отметили, что Россия могла бы закупать у Кувейта химическую продукцию.

В то же время экспорт химической продукции в целом за год упал на 3%.

Ранее Минсельхоз отчитался о рекордной выручке за экспорт.

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