ФНС начала штрафовать россиян за арендные платежи на иностранные счета

Налоговая служба приравняла владельцев зарубежной недвижимости, получающих арендную плату на иностранные счета, к индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, налоговики оштрафовали москвича, владеющего шестью коммерческими помещениями в Германии. Он сдавал их в аренду и получал платежи на иностранный счет.

ФНС посчитала это незаконной валютной операцией, так как деньги не поступали в российский банк. Гражданина оштрафовали на 30% от суммы платежей.

По мнению налоговиков, систематическое получение прибыли от аренды за рубежом — это предпринимательская деятельность. А гражданин, занимающийся ей, приравнивается к ИП. На ИП распространяются правила для юрлиц. Согласно им, валютная выручка должна поступать в уполномоченный российский банк.

Усиление контроля связано со сложностями обмена финансовой информацией с другими странами.

До этого группу «Би-2» оштрафовали на $588 в Таиланде.

Ранее Apple выплатила в России огромный штраф.