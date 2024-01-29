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Стало известно, какое жилье россияне планируют приобретать в 2024 году

В 2024 году россияне в 2,5 раза чаще стали планировать купить дом, чем квартиру

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Pexels

Более половины россиян — 55% — планируют в 2024 году улучшить свои жилищные условия. 23% опрошенных намерены построить собственный дом или купить участок под него. Это в 2,5 раза больше числа тех, кто собирается приобрести квартиру — такой план озвучили лишь 9% респондентов. Это следует из опроса компании РОКВУЛ, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

По словам директора по продажам РОКВУЛ Максима Тарасова, эти результаты свидетельствуют о растущей популярности индивидуального жилья в России. В 2023 году на долю ИЖС уже приходилось 58% всего вновь построенного жилья в стране. Спрос стимулируют меры господдержки: в то время как для квартир постепенно сворачиваются программы льготного кредитования, для ИЖС сохранен режим наибольшего благоприятствования.

Среди тех, кто планирует обустраивать имеющееся жилье, 35% намерены проводить работы по утеплению. По мнению Тарасова, это связано с ростом коммунальных платежей и проблемами с отоплением зимой 2023-2024 годов.

Эксперт предупредил, что отложенный спрос на строительные работы на фоне дефицита рабочих рук может привести к резкому скачку цен в начале сезона. Поэтому он рекомендует не откладывать планы по ремонту и строительству, заранее закупать материалы и начинать работы как можно раньше.

Кроме того компания выяснила основные опасения россиян, связанных с ремонтом в 2024 году. 66% опрошенных говорят, что боятся существенных трат и затягивания сроков работ (что обычно также связано с нехваткой денег), 49% сомневаются в качестве работ и материалов (либо боятся столкнуться с дефицитом последних) и только 28% заранее уверены в своих планах.

До этого стало известно, что в большинстве крупных городов России выросли цены на аренду квартир.

Ранее риелтор объяснила, почему «однушки» в Москве дорожают.

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