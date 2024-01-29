Эксперт назвала причины скачка курса доллара

На резкое укрепление доллара повлияли ожидания инвесторов о более позднем, чем ожидалось, смягчении монетарной политики ФРС. Такое мнение высказала в беседе с «Газетой.Ru» портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

Также сыграли роль скачки цен на сырье и расширение дисконта по российской нефти, отметила она.

Симонова считает, что в ближайшее время курс доллара вряд ли вырастет до 100 рублей. По ее словам, текущее укрепление американской валюты носит технический характер и долго не продлится.

Эксперт допускает, что на валютный рынок так же мог повлиять спор ЦБ и Минфина о целесообразности продления мер валютного контроля. Однако Симонова полагает, что шансы на сохранение обязательной продажи экспортной выручки в том или ином виде высоки.

«Это в конечном счете поддержит рубль», — резюмировала она.

По прогнозу General Invest, в ближайший месяц пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 87-90. Через три месяца, при продлении валютного контроля и жесткой политике ЦБ, возможен рост до 89-92 рублей за доллар.

На прошлой неделе финансист предрек ослабление курса рубля после 29 января.

Ранее экономист поразмышлял о будущем доллара.