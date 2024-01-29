В гильдии риелторов оценили, когда в России снизятся цены на жилье

Цены на вторичное жилье в России могут снизиться до конца 2024 года, однако это будет зависеть от того, как долго в стране будет сохранятся повышенная ключевая ставка. Об этом Pravda.Ru рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

При этом стоимость новостроек может увеличиться, допустил эксперт. По его словам, в первом полугодии на рынке первичного жилья скорее всего сохранится устойчивый спрос. Во втором полугодии на цены будет влиять льготная ипотека, уточнил он.

«Если будет заявлено, что эта ипотека не будет пролонгирована, то, конечно, это приведет к некоторому ажиотажному спросу на рынке новостроек. А дальше будет плохая ситуация для рынка новостроек, потому что такой поддержки с субсидированной ипотекой уже этого рынка не будет. Соответственно, там начнут цены снижаться, причем гораздо быстрее, чем на рынке вторичного жилья», — заключил Апрелев.

Исследование Тинькофф Журнала, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что среднестатистическому россиянину нужно работать и копить на однушку 86 месяцев, или чуть больше 7 лет.

Ранее Минфин РФ оценил расходы бюджета на продление льготной ипотеки.