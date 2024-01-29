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Ипотека в РФ достигла исторического максимума по размеру и сроку

Forbes: средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 4,45 млн рублей

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Андрей Попов/РИА «Новости»

В декабре 2023 года средний размер выданного ипотечного кредита в России вырос до рекордных 4,45 млн рублей. Также максимального значения — 278 месяцев — достиг средний срок ипотеки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По словам экспертов ОКБ, предыдущий рекорд среднего размера кредита был зафиксирован в сентябре 2022 года на отметке 4,26 млн рублей. В декабре общий объем выданных ипотек вырос до 1,03 трлн рублей, хотя количество кредитов снизилось до 230 950.

В 2023 году банки выдали ипотек на сумму 7,85 трлн рублей — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд 2021 года в 5,7 трлн рублей был превзойден уже в октябре 2023-го, пишет издание.

По мнению экспертов, на рост показателей повлияли льготные ипотечные программы. Вместе с тем они подогревали цены на недвижимость: на первичном рынке жилье дороже вторичного уже на 40%. В связи с этим ЦБ выступает за постепенный отказ от самой массовой программы с господдержкой под 8%.

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