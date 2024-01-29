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Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина

В среднем россияне могут купить более 1100 литров топлива на среднюю зарплату

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия оказалась на 15-й строчке рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Жители нашей страны могут купить на среднемесячную зарплату 1164 литра бензина АИ-95, пишет агентство. Для сравнения, жители Люксембурга могут позволить купить себе около 2600 литров топлива, а в Великобритании этот показатель составил 2000 литров.

По данным экспертов, в 2023 году цены на топливо в Европе в целом следовали за динамикой нефти. Баррель Brent в среднем стоил $80. В итоге к началу 2024 года стоимость бензина в большинстве стран снизилась по сравнению с прошлым годом.

Самый дорогой бензин в Норвегии — около 187 руб./литр. Самый дешевый бензин оказался в Казахстане, в пересчете на рубли его цена составила примерно 49 рублей. В России эта цена составляет 55,2 руб./литр (+7,4% к 2023 году). На третьем месте по дешевизне Белоруссия (65 руб./литр).

Меньше всего бензина на зарплату могут купить в Молдове — 456 литров. В России этот показатель в 2,5 раза выше. Также в конце рейтинга находятся Румыния, Хорватия, Венгрия и другие страны Восточной Европы.

По прогнозам, в 2024 году средняя цена нефти будет $80 за баррель. Цены на бензин вырастут примерно на 5% — на уровне инфляции. Такими же темпами будут расти и доходы россиян. Поэтому доступность топлива не снизится, пишет издание.

На прошлой неделе все виды топлива подорожали на российской бирже.

Ранее в России не увидели оснований для новых лимитов на вывоз топлива.

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