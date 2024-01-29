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Кабмин Японии выделил семь направлений помощи Украине

Sankei Shimbun: кабмин Японии выделил семь направлений помощи Украине

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Reuters

Правительство Японии выделило семь направлений помощи Украине. Об этом пишет японское издание Sankei Shimbun.

К этим направлениям относится улучшение гуманитарной ситуации в стране, развитие сельского хозяйства и животноводства, восстановление экономики, модернизация промышленности, развитие цифровых технологий и производства на основе биотехнологий. Стороны планируют подписать более 20 документов о сотрудничестве. Одно из них будет предполагать передачу Киеву 10 млрд иен (примерно $67,5 млн) на создание системы телемедицины.

19 февраля в Токио состоится «Конференция по содействию экономическому восстановлению Японии и Украины», в которой примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Всего в конференции будут принимать участие около 300 представителей двух стран.

До этого Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы.

Ранее фракция премьера Японии объявила о роспуске из-за финансового скандала.

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