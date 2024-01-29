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Стало известно, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям

Роспотребнадзор: 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Результаты исследования показали Роспотребнадзора, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на протокол заседания общественного совета при ведомстве.

«Представлена информация о том, что в настоящее время, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — более 27%. Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», — сказано в документе.

В нем говорится, что подавляющая часть фальсификата является икрой иностранного происхождения, которая после перефасовки реализуется как отечественный продукт.

В протоколе также указывается, что такая икра дешевле в производстве, но значительно уступает по качеству: из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО.

До этого Росрыболовство раскрыло, сколько тонн икры за новогодние праздники купили россияне.

Ранее россиянам назвали опасные последствия переедания икры.

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