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Экономист поразмышлял о будущем доллара

Экономист Абрамов: в ближайшие годы доллар сохранит свое экономическое влияние

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Доллар продолжит сохранять свое экономическое влияние на протяжении как минимум еще нескольких лет. С таким утверждением выступил кандидат экономических наук, завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в разговоре с газетой «Лента.ру».

«Серьезных перемен во влиянии доллара в ближайшие годы ждать не приходится», — полагает эксперт.

По мнению Абрамова, несмотря на рост и затратное обслуживание государственного долга США, американская экономика все равно ухитряется демонстрировать достойные темпы роста и продолжает оставаться символом финансовой стабильности на международном уровне.

«Других серьезных угроз для доллара сейчас не существует», — резюмировал экономист.

До этого кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица спрогнозировал весеннюю динамику стоимости американской нацвалюты. По его оценке, весной 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне 85-90 рублей.

Ранее экономист оценил, как подорожание нефти отразится на курсе доллара.

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