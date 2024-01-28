Путин рассказал о миллиардных вложениях в Антарктиду

Президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство пока не приняло решение о финансировании работы исследователей Антарктики, однако сделает это. Его слова приводит ТАСС.

«Знаю, что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу», — сказал он.

По его словам, решение правительством пока не принято, но он заверил, что оно будет принято.

Также глава государства отметил, что новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде станет открытой площадкой для ученых из разных стран, а также упрочит научные связи России и Белоруссии.

Днем 28 января Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко приняли участие в запуске зимовочного комплекса станции «Восток» в режиме онлайн. На связь с главами государств вышли российские специалисты.

До этого сообщалось, что российская антарктическая научная станция «Восток» заработает на полную мощность в начале 2025 года.

Ранее ученые зафиксировали резкое таяние крупного ледника в Антарктиде.