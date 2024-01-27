Владельцу упавшего в Афганистане самолета не разрешали международные перелеты

Компания-владелец разбившегося в Афганистане бизнес-джет Falcon 10 не имела лицензий на осуществление международных перелетов. Об этом рассказала следователь по особо важным делам московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России Мария Трубникова в эфире телеканала «Россия-24».

«Потерпевшее крушение воздушное судно на праве собственности принадлежало «Атлетик групп», — заявила она.

По информации следователя, у фирмы также отсутствовала лицензия на пассажирские авиаперевозки.

Трубникова добавила, что владельцем воздушного судна и генеральным директором компании является бывшая жена второго пилота Аркадия Грачева. Сам Грачев занимался эксплуатацией самолета.

21 января российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в гористой местности в провинции Бадахшан в Афганистане. Самолет должен был доставить в Москву больную россиянку, подключенную к аппарату ИВЛ. Женщину сопровождал ее супруг, также на борту находились двое врачей и пилоты. Медики и члены экипажа выжили.

Пилоту бизнес-джета Аркадию Грачеву и его экс-супруге Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москву прилетели выжившие после крушения частного российского самолета в Афганистане.