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Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию

Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет. Об этом он сказал в кулуарах Дня энергетики на выставке «Россия», передает РИА Новости.

«По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут», — прокомментировал чиновник ситуацию с оплатой и отгрузками нефти в Индию.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области заявил, что «Роснефть» планирует расширить свое присутствие на индийском рынке, построив нефтеперерабатывающий завод. Отвечая на вопрос студента из Индии, Путин подчеркнул, что Индия имеет право на независимую внешнюю политику, свободную от внешних влияний.

Ранее рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» наивысший кредитный рейтинг.

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