В кабмине РФ заявили о готовности поставлять газ в страны Европы

РФ готова поставлять газ в европейские государства и обсуждать с зарубежными партнерами условия соответствующих сделок. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, руководство страны открыто к переговорам по экспорту топлива. Однако в настоящее время Москва не видит аналогичного желания со стороны государств — членов Европейского союза (ЕС).

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы», — сказал заместитель главы правительства.

27 января министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что власти страны, вероятно, смогут найти решение для продления транзита газа через территорию Украины в европейские государства. В частности, он обратил внимание на возможность выйти из сложной ситуации путем привлечения «других посредников».

До этого Bloomberg сообщил, что региональное содружество изучает альтернативные маршруты поставок газа из РФ в Европу. По данным агентства, начало работы в этом направлении связано с опасениями Брюсселя по поводу возможного отказа Киева продлевать договор о транзите топлива после завершения его действия в конце 2024 года.

Ранее на Украине оценили возможность продления контракта с РФ о транзите газа.