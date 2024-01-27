В Финляндии создана рабочая группа для введения запрета на покупку недвижимости россиянами

В Финляндии рабочая группа начала изучение закона о запрете на покупку недвижимости в стране для граждан России. Об этом сообщает YLE.

О создании рабочей группы объявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. По его словам, работа по данному вопросу должна завершиться до конца марта текущего года.

Хяккянен отметил, что законодательство о приобретении недвижимости иностранными гражданами, которые не являются гражданами стран Европейского союза и Европейской экономической зоны, было разработано в период последних выборов. По словам главы оборонного ведомства, изменившаяся ситуация с безопасностью требуют дополнительного ужесточения норм.

В середине января Хяккянен допускал введение полного запрета на сделки с недвижимостью для российских граждан. Он говорил, что в этом вопросе необходимо найти «правовое решение», и допускал, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки подноготной уже проведенных сделок с недвижимостью.

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