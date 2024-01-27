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Россия ищет альтернативы экономическим связям с Западом

Песков: Россия работает над созданием новой системы экономических связей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия работает над новой системой экономических связей, поскольку предыдущая оказалась ненадежной. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщает газета Washington Post.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но он признал, что это направлено на создание альтернатив», — говорится в публикации. По мнению Пескова, предпринятые «коллективным Западом» действия подрывают доверие со стороны Москвы.

По словам Пескова, которые приводит Washington Post, Кремль внимательно следит за происходящими в мире процессами и «выстраивает новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной».

23 января Песков оценил возможность скорого визита Путина в КНДР.

19 января в Кремле заявили, что РФ контактирует с Ираном и Пакистаном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах посетить Бразилию и ряд стран Латинской Америки.

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