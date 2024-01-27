Минфин проведет аукцион по продаже бриллиантов Госфонда

Министерство финансов РФ проведет 27 февраля аукцион по продаже бриллиантов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Госфонд России). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение ведомства.

Продавцом выступит Федеральное казенное учреждение «Гохран России». Участникам аукциона необходимо внести задаток в размере 9 тыс. рублей.

По информации Минфина, бриллианты для продажи произведены на Смоленском заводе «Кристалл». Ранее сообщалось, что предприятие активно модернизируется в последние годы, чтобы нарастить производство ювелирных алмазов.

«Мы ожидаем хорошего спроса на предложенные лоты, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Российские бриллианты ценятся в мире за отличное качество», — прокомментировал источник в правительстве.

До этого, эксперты предупредили, что запрет на импорт российских алмазов в страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) может вызвать рост цен на эти драгоценности, особенно на крупные. Финансовые аналитики отметили что Россия играет ключевую роль на рынке алмазов, и ограничения могут привести к локальному скачку цен.

Ранее Индия усомнилась в новых правилах отслеживания российских алмазов.