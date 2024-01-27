Размер текста
А
А
А

Минфин проведет аукцион по продаже бриллиантов Госфонда

Минфин запланировал на 27 февраля аукцион по продаже бриллиантов Госфонда

close
100%
Shutterstock/EgolenaHK

Министерство финансов РФ проведет 27 февраля аукцион по продаже бриллиантов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Госфонд России). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение ведомства.

Продавцом выступит Федеральное казенное учреждение «Гохран России». Участникам аукциона необходимо внести задаток в размере 9 тыс. рублей.

По информации Минфина, бриллианты для продажи произведены на Смоленском заводе «Кристалл». Ранее сообщалось, что предприятие активно модернизируется в последние годы, чтобы нарастить производство ювелирных алмазов.

«Мы ожидаем хорошего спроса на предложенные лоты, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Российские бриллианты ценятся в мире за отличное качество», — прокомментировал источник в правительстве.

До этого, эксперты предупредили, что запрет на импорт российских алмазов в страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) может вызвать рост цен на эти драгоценности, особенно на крупные. Финансовые аналитики отметили что Россия играет ключевую роль на рынке алмазов, и ограничения могут привести к локальному скачку цен.

Ранее Индия усомнилась в новых правилах отслеживания российских алмазов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами