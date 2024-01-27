Атакованный хуситами танкер транспортировал топливо из России

Танкер компании Trafigura Group, подвергшийся атакам йеменских хуситов в Красном море, перевозил российское топливо. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя перевозчика.

По данным агентства, судно перевозило нафту (горючая смесь, получаемая при прямой перегоне нефти) российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с антироссийскими санкциями стран G7.

В ночь на 27 января стало известно, что в Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group.

По данным Bloomberg, возгорание возникло в грузовом отсеке по правому борту.

Кроме того, хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda. К горящему судну были направлены корабли анти-хуситской коалиции.

В дальнейшем американские силы уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена на акваторию Красного моря.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.