Глава ЦБ Италии предостерег ЕС от конфискации прибыли от российских активов

Глава Центробанка Италии Фабио Панетта предупредил Евросоюз, что использование евро в качестве оружия может понизить его привлекательность и повысить другие валюты. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Как пишет издание, таким образом Панетта направил «тонко завуалированное предупреждение о планах ЕС конфисковать прибыль от российских финансовых активов в Европе».

По его словам, международные отношения являются частью «повторяющейся игры», поэтому превращение валюты в оружие «неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив».

Более широкое использование юаня для финансирования торговли между Китаем и Россией, отметил глава итальянского ЦБ, было «поучительно в этом отношении», поскольку Пекин продвигал его использование в странах, пострадавших от международных санкций. Доля торговли Китаем в юанях удвоилась за последние три года, что помогло китайским денежным знакам обогнать евро как вторую наиболее используемую валюту в мире для торговли, подчеркнул он.

Как отмечает FT, Панетта не упомянул конкретно о планах ЕС перевести Украине доходы от использования €210 млрд российских активов, которые заморожены в Европе с 2022 года, но чиновники заявили, что его комментарии были сделаны с учетом этих планов.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что другим государствам стоит подумать об отказе от доллара США из-за угрозы изъятия российских активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.