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Россия оказалась одной из стран Европы с наименьшим уровнем безработицы

Россия вошла в пятерку стран Европы с наименьшим уровнем безработицы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия заняла четвертую строчку из 34-х в рейтинге стран Европы по уровню безработицы в 2023 году. Соответствующее исследование провело РИА Новости, опираясь на отчеты Международной организации труда (МОТ).

Из проанализированных 34 стран 19 показали рост безработицы.

В России в последние годы безработица значительно снизилась. На конец прошлого 2023 года уровень безработицы в стране опустился до 2,9% против 3,7% в конце 2022 года.

По данным исследования, в конце прошлого года самая низкая безработица была зафиксирована на Мальте, где доля людей, нуждающихся в работе, составила 2,5%. Далее идут Чехия и Польша (2,6% и 2,8% соответственно).

Самая высокая безработица по итогам 2023 года была зафиксирована в Испании (12%), Греции (9,6%) и Швеции (8%).

Среди причин высокой безработицы специалисты назвали последствия от локдаунов времен пандемии коронавируса и последствия инфляции в результате разрыва цепочек поставок, а также отказ европейского бизнеса сотрудничать с Россией в энергетической сфере.

Ранее в России подсчитали количество людей, которых можно привлечь к труду.

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