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Евросоюз готовится к окончанию сделки между РФ и Украиной о транзите газа в Европу

Bloomberg: ЕС ищет пути транзита газа после окончания сделки РФ и Украины

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Евросоюз готовится к окончанию соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года и изучает альтернативные пути поставок газа в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС считают, что даже страны, наиболее зависимые от российского газа, включая Австрию и Словакию, смогут найти альтернативные поставки в случае прекращения транзита через Украину.

Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев прекращения транзитного соглашения, включая моделирование возможностей газопровода «Турецкий поток», чтобы помочь восполнить дефицит, заявили источники агентства.

По их информации, исполнительная власть ЕС обсудит этот вопрос со странами-членами в феврале, а затем официально представит план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

Один из собеседников агентства сообщил, что у стран и компаний с контрактами, срок действия которых истекает после 2024 года, все еще могут быть способы обеспечить газ через Украину. Одним из них могла бы стать доставка Россией газа к границе с Украиной, а затем организация ЕС, заключившая соглашение с оператором транспортной системы Киева, перевезла бы его дальше в Австрию, Словакию или Чехию, пишет Bloomberg.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины продлевать контракт о транзите российского газа в Европу повлечет за собой смену логистики, но не помешает России продолжать поставки.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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