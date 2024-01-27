Экономист оценила перспективы развития в России нового тренда TikTok

Идея «громкого составления бюджета» возникла как ответ на предыдущий TikTok тренд «громкой демонстрации роскоши». Россияне будут совершенствовать свои навыки ведения семейного бюджета, но делать это будут «негромко». Об этом «Газете.Ru» сообщила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Так она прокомментировала поведение американских тиктокеров, которые поддерживают друг друга при составлении личного бюджета и делятся своими шагами с подписчиками и друзьями.

«Тренды TikTok в большей степени интересны зумерам (поколение Z) и блогерам, делающим хайп на всем новом. Такая культура полной открытости характерна для европейцев и американцев, а не для россиян», — прокомментировала экономист.

По ее словам, каждый россиянин научен историей и современными кейсами, что достаток и все денежные вопросы должны решаться внутри семьи, свое благосостояние не следует выносить напоказ и обсуждать с кем-то.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О новой тенденции сообщило агентство Bloomberg.

Ранее ЦБ прокомментировал новый тренд в TikTok.