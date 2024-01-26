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В России раскрыли число импортированных яиц

Россельхознадзор: с начала года в Россию ввезли 60,7 миллиона яиц

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Всего с начала января текущего года в Россию ввезли 60,7 миллиона яиц, в первую очередь из Турции, Азербайджана и Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на Россельхознадзор.

Отмечается, что в общей сложности турецкие экспортеры поставили 2,2 миллиона яиц, 4,5 миллиона поступили из Азербайджана и еще 54 миллиона — из Белоруссии. По данным ведомства, страны стали ключевыми поставщиками продукции.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что поставки пищевых яиц на российский рынок в этом году велись исключительно из этих трех стран. Также в ведомстве отметили, что мера была продиктована необходимостью стабилизировать цены на эту продукцию.

Как сообщили «Ведомости», ссылаясь на письмо отраслевой ассоциации «Росптицесоюз», адресованное Минсельхозу РФ, российским птицеводам необходима господдержка, чтобы увеличить производство куриного мяса и яиц.

Ранее эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России.

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