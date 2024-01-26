Путин дал обещание по имущественному налогу для членов семей участников СВО

Президент России Владимир Путин дал обещание освободить от имущественного налога не только участников специальной военной операции (СВО), но и членов их семей. На встрече в Санкт-Петербурге со студентами, которые участвовали в спецоперации, президент заявил, что поручит Минфину и регионам проработать этот вопрос.

С этой просьбой к главе государства обратился военнослужащий-участник СВО.

«Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить», — сказал Путин, добавив, что на это потребуется несколько недель.

Также глава государства заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий в специальной военной операции находится более 600 тысяч человек.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что Путин 26 января проведет встречу в Санкт-Петербурге с участниками спецоперации.

27 января президент продолжит работать в Санкт-Петербурге. Однако о его дальнейших планах журналистам расскажут отдельно.

Ранее в Миассе волонтеры вручили новогодние подарки дочери участника СВО.