Приток инвестиций в фондовый рынок Китая за неделю стал вторым по величине за всю историю

Объем инвестиций в китайский фондовый рынок по итогам прошедшей недели стал вторым по величине за всю историю наблюдений. Приток составил почти $12 млрд, пишет Reuters со ссылкой на данные Global Research.

Гонконгский индекс Hang Seng за пять торговых сессий вырос на 4,21%. Цена закрытия в пятницу, 26 января, составила 15 952,23 пункта. Ключевой индекс внутреннего рынка Китая CSI 300 за неделю увеличился на 1,96%, достигнув отметки в 3333,82 пункта.

Инвесторы скупали бумаги китайских «голубых фишек», цена которых сейчас находится на минимальных за последние пять лет уровнях, пояснили аналитики.

До этого эксперты Bloomberg заявили, что в гонке США и Китая за первую экономику мира произошел «поворот судьбы». Американская экономика выходит из периода пандемии в лучшем положении, чем китайская, заявили они. В 2023 году рост ВВП Соединенных Штатов составил 6,3% в номинальном выражении (без поправки на инфляцию), КНР — 4,6%.

Ранее Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций.