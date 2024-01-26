Размер текста
А
А
А

Дефицит какао в 2024 году сохранится

МОКК: глобальный дефицит какао-бобов продолжится в 2024 году

close
100%
HZB

Глобальный дефицит какао-бобов продолжит ощущаться в 2024 году, пишет «Прайм» со ссылкой на Международную организацию по какао (МОКК).

«К концу декабря 2023 года очевидно, что в текущем сезоне 2023/24 также ожидается неизбежный дефицит, как и в предыдущие два года», — резюмировали аналитики МОКК.

В этом месяце биржевые цены на какао обновили исторический максимум. 17 января стоимость какао-бобов на торгах впервые превысила отметку в 3760 фунтов стерлингов за тонну.

В четверг цена мартовского фьючерса на какао находится в диапазоне 3724-3762 фунта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

До этого сообщалось, что российский рынок кофе с собой вырос до рекордных объемов. По итогам 2023 года он достиг 102,7 млрд рублей (+21% в годовом выражении).

Ранее россиян предупредили о скором потенциальном подорожании кофе, шоколада и ряда других продуктов питания в начале 2024 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами