Россиянам объяснили, в каком случае не стоит брать кредит

При недостаточном доходе брать кредиты не рекомендуется, особенно если желание оформить займ продиктовано сиюминутной прихотью или влиянием окружающих. Об этом в интервью «Москве 24» предупредил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Прежде всего не стоит брать кредит людям, которые понимают, что не смогут вернуть сумму и выплачивать проценты ни при каких обстоятельствах. То есть их доходы не позволят погасить займ», — отметил эксперт.

Если возникло острое желание приобрести что-то в кредит, эксперт советует подумать, действительно ли покупка настолько необходима. Приобретение, по его словам, принесет лишь мимолетное удовлетворение, но заставит долго за него расплачиваться, отдав в конечном итоге больше, чем товар стоит.

До этого Беляев рассказал, как снизить платеж по кредиту. По его словам, одним из способов является реструктуризация. Нужно договориться с банком об уменьшении ежемесячных платежей. Однако при этом клиенту нужно будет выплачивать кредит дольше по времени. Еще один вариант — провести рефинансирование, отметил эксперт. Для этого нужно взять новый займ для погашения старого на более выгодных условиях.

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