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Российские инвесторы начали получать выплаты по замороженным иностранным облигациям

Российским инвесторам начали приходить купоны по заблокированным облигациям

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Depositphotos

Инвесторам из России начали приходить купонные доходы по заблокированным иностранным корпоративным облигациям. Об этом пишут «Известия».

Основную часть купонов россияне получили в январе. Средства приходят в рублях. Для выплат используются невостребованные доходы иностранных граждан, хранящиеся на счетах Минфина.

Разморозка доходов россиян по иностранным бумагам способствует притоку ликвидности на фондовый рынок, отметила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. Кроме того, это может подтолкнуть индекс Мосбиржи выше 3200 пунктов, допустила эксперт.

По состоянию на 13:32 по московскому времени в пятницу индекс Мосбиржи находился на уровне 3166,63 пункта, индекс РТС — 1113,73 пункта, свидетельствуют данные торгов.

До этого стало известно, что Бельгия в 2024 году намерена выделить Украине $611 млн из дохода от инвестирования замороженных российских активов .

Ранее в НРД придумали способ урегулирования отношений с Euroclear после отмены санкций.

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