Президент Аргентины уволил министра инфраструктуры за утечку информации

Министр инфраструктуры Аргентины Гильермо Ферраро был отправлен в отставку президентом Хавьером Милей после утечки информации о содержании встречи кабинета министров. Как сообщает телеканал TN, ранее газета Clarin опубликовала материал, в котором утверждалось, что на встрече Милей заявил о намерении «оставить без единого песо» губернаторов, которые требуют изменения законопроекта с пакетом реформ, направленных правительством в парламент.

Вину за утечку информации возложили на Ферраро.

Пока правительство не подтверждает информацию об отставке, однако сам Милей поставил лайк под сообщением другого пользователя в социальной сети X, в котором говорилось о том, что министерство инфраструктуры прекратит свое существование и станет департаментом, управляемым мегаминистром экономики Тото Капуто. Если эта информация окажется верной, то в Аргентине останется всего восемь министерств. Ранее Милей уже сократил количество министерств с 18 до 9 после вступления в должность 10 декабря прошлого года.

До этого сообщалось о 300 «шоковых» реформ Милея. Речь идет о поправках к законам и нормативным актам, подготовленных главой государства с целью урегулирования ситуации в экономике. Правительство Аргентины больше не сможет вмешиваться в ряд отраслей: винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворением победы сетевых политических структур над иерархическими.