Россиянам предложили вводить самозапрет на кредиты

Российские законодатели предлагают упростить процедуру самозапрета на кредиты для граждан. Как пишет РБК, согласно рабочей версии законопроекта, заявление о добровольном отказе от получения ссуд можно будет подавать не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.

Поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» могут вступить в силу с января 2026 года. Цель таких изменений — снизить риски мошенничества при оформлении ссуд.

Кредиторы и бюро кредитных историй будут проверять, действует ли запрет на выдачу ссуд, не только по паспортным данным, но и по ИНН. Ограничения вступают в силу на следующий день после подачи заявления, а на снятие запрета требуется 48 часов.

Изменения в законодательство поддерживают Центральный банк России и правительство.

25 января в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года. Днем ранее в ЦБ заявили, что инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.