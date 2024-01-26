На Украине заявили об отчаянии предпринимателей

Нормальной экономики на Украине уже не существует, а заявляемые цифры роста являются следствием инфляции. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Alpha Media высказал директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин.

«Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье», — заявил Амелин.

В сложившейся ситуации, по мнению Амелина, во многом виноваты украинские силовики, подмявшие бизнес под себя. Он выразил сомнение, что уехавшие за рубеж украинские предприниматели прислушаются к призыву президента страны Владимира Зеленского и вернутся на родину. По мнению экономиста, бизнес не испытывает желания спасать упадочную экономику страны.

22 января мэр Киева Виталий Кличко усомнился в способности Украины приблизиться к членству в Евросоюзе.

9 января на Украине заявили, что не смогут платить зарплаты и пенсии без помощи Запада.

Ранее украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации.