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В Москве арестованы счета экс-замминистра энергетики на сумму почти 42 млн рублей

Арестованы счета на сумму 42 млн рублей экс-замминистра энергетики Нидзельского

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Бывший заместитель министра энергетики Петр Нидзельский был обвинен в особо крупном мошенничестве и суд наложил обеспечительные меры на банковские счета в различной валюте на общую сумму около 42 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Мещанский суд Москвы вынес постановление о наложении указанных мер в рамках уголовного дела. Как сообщает пресс-служба суда, на банковских счетах, подвергшихся обеспечительным мерам, находилось 9,5 млн рублей, 110 тысяч долларов США и более 233 тысяч евро.

В связи с этим же решением был продлен срок домашнего ареста бывшего чиновника.

В ноябре сообщалось, что бывший замглавы Минэнерго Нидзельский мог сфабриковать убытки «КрымТЭЦ».

Следствие подозревает преступный умысел в попытке завладеть по заниженной стоимости остававшимися в собственности Республики Крым акциями «КрымТЭЦ». В 2020 году Нидзельский сфальсифицировал экспертное заключение об убыточности АО «КрымТЭЦ» и необходимости его приватизации. Заключение было передано в правительство Крыма, после чего акции были распроданы на сумму в 150 млн рублей вместо реальной рыночной цены в 1,1 млрд рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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