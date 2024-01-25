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Первая партия газа с завода «Арктик СПГ-2» будет отгружена в феврале

Новак: проект «Арктик СПГ-2» начнет поставлять топливо потребителям в феврале

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Павел Львов/РИА Новости

Первая партия сжиженного природного газа с завода проекта «Арктик СПГ-2» будет отгружена потребителям в феврале 2024 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака сообщает ТАСС.

«По информации, которую нам компания дает, это, наверное, где-то февраль месяц», — сказал Новак.

Ожидается, что запуск завода «Арктик СПГ — 2» компании НОВАТЭК приведет к увеличению российского экспорта сжиженного газа до 38 млн тонн в год к концу 2024 года.

25 декабря иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте из-за санкций США. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из них по 10% в проекте. Это означает отказ от обязательств по финансированию СПГ-завода «Арктик СПГ-2» и реализации контрактов на поставку СПГ в объеме 2 млн тонн ежегодно. Основным акционером с 60% остается НОВАТЭК.

Китайские компании CNOOC и CNPC, а также японские партнеры уже запросили у властей США возможность исключить контракты на СПГ из-под санкций. Пока же «Арктик СПГ-2» придется продавать газ на спотовом рынке.

Ранее сообщалось, что запуск «Арктик СПГ — 2» позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%.

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