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Путин разрешил покупку бывших шахт украинского миллиардера Ахметова

Путин разрешил российской компании купить активы украинского бизнесмена Ахметова

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает российской компании купить предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», которые принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению президента, право на покупку 100% акций этих предприятий, которые принадлежат Fabcell Limited, получило акционерное общество «Лучшее решение».

Как пишет издание «Коммерсантъ», руководство «Шахтоуправлением «Обуховская» и «Донским антрацитом» 15 июня прошлого года перешло к управляющей компании «Инвест капитал», которая была зарегистрирована в Москве в 2021 году.

В декабре президент России разрешил продажу химического предприятия «Финндисп», которое принадлежит компании Dow Europe Holding B.V.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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