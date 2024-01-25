Размер текста
А
А
А

Орешкин назвал меру об обязательной продаже валютной выручки эффективной

Орешкин: мера об обязательной продаже валютной выручки показала эффективность

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Мера об обязательной продаже валютной выручки, введенная правительством России, показала свою эффективность, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам помощника главы государства, правительство провело очень глубокий анализ последствий, к которым привела данная мера.

«В соответствии с указом о расширении полномочий Росфинмониторинга соответствующим образом информация из компаний поступает и очевидно, что принятие этого решения, оно привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. На это и был расчет, поэтому очевидно, что мера эффективная», — сказал Орешкин.

Он также отметил, что поддержит продление указанной меры.

До этого правительство РФ положительно оценило обязательную продажу валютной выручки экспортерами и предложило продлить действие требования до конца 2024 года. В Минфине РФ также поддержали сохранение меры. При этом в Центробанке России не видят оснований для такого сценария, а экономисты допускают, что даже при продлении обязательной репатриации иностранной валюты курсы доллара и евро не опустятся ниже 83,5 рубля и 92,5 рубля.

С 16 октября 2023 года российские экспортеры обязаны зачислять на счета в отечественных банках не менее 80% полученной иностранной валюты и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной выручки. Эти правила предусмотрены для 43 групп компаний, они действуют до 30 апреля 2024 года.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала цели обязательной продажи валютной выручки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами