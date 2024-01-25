Орешкин назвал меру об обязательной продаже валютной выручки эффективной

Мера об обязательной продаже валютной выручки, введенная правительством России, показала свою эффективность, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам помощника главы государства, правительство провело очень глубокий анализ последствий, к которым привела данная мера.

«В соответствии с указом о расширении полномочий Росфинмониторинга соответствующим образом информация из компаний поступает и очевидно, что принятие этого решения, оно привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. На это и был расчет, поэтому очевидно, что мера эффективная», — сказал Орешкин.

Он также отметил, что поддержит продление указанной меры.

До этого правительство РФ положительно оценило обязательную продажу валютной выручки экспортерами и предложило продлить действие требования до конца 2024 года. В Минфине РФ также поддержали сохранение меры. При этом в Центробанке России не видят оснований для такого сценария, а экономисты допускают, что даже при продлении обязательной репатриации иностранной валюты курсы доллара и евро не опустятся ниже 83,5 рубля и 92,5 рубля.

С 16 октября 2023 года российские экспортеры обязаны зачислять на счета в отечественных банках не менее 80% полученной иностранной валюты и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной выручки. Эти правила предусмотрены для 43 групп компаний, они действуют до 30 апреля 2024 года.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала цели обязательной продажи валютной выручки.