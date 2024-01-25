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Индекс делового климата в ФРГ упал до минимума с октября

Институт Ifo: экономика ФРГ попала в застой на фоне снижения ключевого индекса

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Markus Schreiber/AP

Экономика Германии «застряла в рецессии», поскольку индекс делового климата в стране упал до 85,2 пункта в январе с 86,3 пункта месяцем ранее. Об этом заявили эксперты мюнхенского Института экономических исследований Ifo в январском отчете.

«В начале года настроения среди компаний еще больше ухудшились. Экономика Германии застряла в рецессии», — констатировал глава Ifo Клеменс Фюст.

Аналитики в среднем ожидали роста индикатора до 86,6 пункта. Опрошенные Ifo компании выразили пессимизм относительно перспектив в ближайшие месяцы.

При этом в производственном секторе индекс вырос. Однако в сфере услуг он заметно упал на фоне ухудшения оценки текущей ситуации и портфеля заказов. В торговле показатель опустился до минимума с октября 2022 года.

По итогам 2023 года экономика Германии сократилась на 0,3% на фоне падения покупательной способности из-за инфляции.

В начале недели Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году.

Ранее в Германии заявили о потере доверия работодателей к правительству.

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