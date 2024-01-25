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США ужесточат санкции против РФ

Госдеп: США ужесточат санкции против РФ, включая область производства оружия

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США намерены ужесточить санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

«Теперь нам нужно ужесточить наши санкции, и мы будет повышать издержки для российского экспорта и продолжать сокращать ее доступ к ключевым компонентам для производства вооружений», — заявил он.

19 января сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. По данным Forbes, турецкие поставщики снизили число поставок в РФ электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат и аппаратуры для связи и навигации. Издание подчеркивает, что сокращение экспорта во многом связано с риском попадания Турции под вторичные санкции Соединенных Штатов и ряда других государств, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании.

Ранее Россия за год сократила вложения в гособлигации США в 2,5 раза.

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