ЦБ зафиксировал снижение резервов России

Международные резервы России за неделю с 12 по 19 января сократились на 1% и составили $586,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

По данным регулятора, за указанный период резервы уменьшились на $5,9 млрд, что произошло «преимущественно под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила».

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы Банка России и правительства. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.

В целом за 2023 год резервы России выросли на 2,9% и на 1 января 2024 года составили $598,592 млрд. Исторический максимум в $643,2 млрд был зафиксирован 18 февраля 2022 года.

Накануне Гохран объявил о планах закупить 1,5 тонны золота и 400 кг платины для пополнения Госфонда. Это первая информация о закупке с августа 2022 года.

Ранее российские золотые резервы превысили рекордные $150 млрд.