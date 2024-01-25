Экономист оценил угрозу «кредитного пузыря» в России

Пока угроза «кредитного пузыря» в России — то есть массовых невозвратов по займам — не очень высока. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Так он прокомментировал предварительные данные ЦБ РФ, согласно которым во втором полугодии выросло число граждан с тремя и более кредитами на руках.

По словам Лободы, средний российский заемщик тратит на выплаты по потребительским кредитам около 40-45% дохода, а по ипотеке — 60-70%.

«Несмотря на более медленный рост доходов, у работающих россиян также есть доходы от бизнеса, самозанятости, инвестиций или просто случайные нестабильные поступления. Пока с этой точки зрения угроза «кредитного пузыря» не очень высока, но так не может продолжаться бесконечно. Да и ежегодный рост числа личных банкротств — еще один тревожный звонок», — уточнил экономист.

По его прогнозам, в случае роста доли ипотечных кредитов, где первоначальный взнос оплачивался с помощью потребкредита, не исключена ситуация «кредитного пузыря». Лобода допустил, что эта доля начнет повышаться в дальнейшем, в случае резкого падения процентных ставок.

В пресс-службе ЦБ РФ «Газете.Ru» сообщили, что пока доля подобных займов не превышает 7% выдач ипотечных кредитов. По данным Банка России, с 2019 года эта доля выросла на 2 процентных пункта, с 2014 года — на 3,3 п.п.

ЦБ предварительно зафиксировал рост закредитованности россиян во втором полугодии 2023 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».