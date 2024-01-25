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Новак заявил о переориентации экспорта российского газа на Азию

Новак: Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки АТР

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом написал вице-премьер Александр Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

По его словам, Россия ускоренными темпами наращивает поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Кроме того, реализуется проект «Восточного» газопровода мощностью 10 млрд кубометров в год, а также прорабатывается проект «Сила Сибири 2».

Новак отметил, что «Газпром» регулярно превышает суточные контрактные обязательства по «Силе Сибири». В 2023 году экспорт в Китай составил 22,7 млрд кубометров — на 50% больше, чем годом ранее. К 2025 году планируется выйти на полную мощность экспорта в 38 млрд кубометров в год.

До этого стало известно, что на разработку отечественного оборудования для бурения и добычи нефти на суше направлено 19,8 млрд рублей. Инвестиции будут поступать с 2023 по 2030 год. Государство вложит около 2,5 млрд рублей, остальное — предприятия. Планируется повысить импортонезависимость в сфере бурения и добычи до 80%.

Ранее QatarEnergy признала задержку поставок СПГ через Красное море.

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