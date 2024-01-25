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Экономика Китая оказалась на грани обвала

Bloomberg: кризис в экономике КНР может превзойти сокрушительный обвал 2015 года

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Depositphotos

Масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году, предупреждает Bloomberg.

С 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка $6 трлн. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов.

Еще более тяжелая ситуация складывается на рынке недвижимости Китая: крупнейшие девелоперы не в состоянии платить по счетам, сектор переживает волну дефолтов.

«Участники рынка строят мрачные прогнозы в отношении перспектив второй по величине экономики мира. Их пессимизм становится все труднее игнорировать», — пишет Bloomberg.

До этого стало известно, что власти Китая рассматривают создание специального фонда размером около 2 трлн юаней ($278 млрд) для стабилизации фондового рынка. Средства предлагается изъять из офшорных счетов госкомпаний.

Ранее сообщалось, что приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%.

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