Юрист призвала ввести единую форму отчетности по благотворительным сборам

В России необходимо четко прописать условия благотворительных сборов. Об этом в интервью «Ридусу» заявила адвокат Сталина Гуревич. По ее словам, должна быть разработана единая форма финансовой отчетности.

«Они (сборщики) говорят: вот, у нас отчеты на видео, посмотрите. То есть у нас теперь коробки — это отчеты. Нигде ни один из этих срочносборщиков не написал, а сколько конкретно было собрано денег на этих сборах за все время», — отметила Гуревич.

Она подчеркнула, что данная сфера требует жесткого контроля со стороны государства.

Осенью прошлого года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ранее сервис благотворительности VK назвал сумму собранных пожертвований за 10 лет.